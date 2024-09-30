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Харківщина, 30 вересня

Харківщина, 30 вересня

▪️ 30 вересня 05:13 Богодухівський р-н Краснокутська ТГ. Внаслідок удару БПЛА «Шахед» горіла лісова підстилка на площі 3 га.

▪️ 22:45 Богодухівський р-н, Золочівської ТГ, селище Золочів. Влучання КАБ в землю на території агрокомплекса. Пошкодженні господарча споруда та вантажний автомобіль.

▪️ 22:45 Богодухівський р-н, Золочівської ТГ, с. Одноробівка, за межами. Влучання КАБ в поле.

▪️ 17:06 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та автомобіль.

▪️ 16:10 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Ковалівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.

▪️ 16:09 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 17 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Постраждав 25-річний чоловік та жінка 85 років.

▪️ 15:31 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Р. Тишки. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2га .

▪️ 13:50 Куп'янський р-н Куп'янська ТГ смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів, автомобільний причіп, автомобіль, господарча споруда та мопед.

▪️ 11:25 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди. Постраждала 59-річна та 49-річна жінка.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

На фото — с. Золочів.

Джерело: https://t.me/synegubov/11391

Новости портала «Весь Харьков»

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