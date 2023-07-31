Харківщина, 31 липня

Близько опівночі ворог ракетами С-300 обстріляв м. Харків. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Сталися пожежі. Зазнав поранення та був госпіталізований 61-річний охоронець.

У смт Великий Бурлук Куп'янського району близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок та гараж. Без постраждалих.

● Вчора ввечері ворог завдав ударів по с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років. Жінка 53 років та 76-річний чоловік зазнали поранення.

● Крім того, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів.

У Вовчанську пошкоджено 4 житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік.

У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог скинув з БПЛА дві гранати. Пошкоджено два паркани, постраждалих немає.

● На Куп'янському напрямку тривають бої. Минулої доби окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії східніше Берестового Куп'янського району. Відступили з втратами.

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