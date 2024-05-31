Харківщина, 31 травня
▪️ м. Харків
▪️ 23:50 ракетний обстріл пʼятиповерхового будинку. Загинули 3 людини. Постраждали 25 людей, них 2 дитини — хлопчик та дівчинка по 12 років. Попередньо під завалами знаходяться ще 4 людей. Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників та «екстренки».
Також зафіксоване влучання в 3-х поверхову адміністративну будівлю та по відкритій місцевості.
Внаслідок обстрілу двоповерхової будівлі виробництва загинула одна людина.
▪️ О 15:30 у Шевченківському районі під час ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено 3 автомобілі. Спрацювало ППО.
▪️ 16:12 Харківський район, с. Руська Лозова. Влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу постраждали два чоловіки.
▪️ 16:00 м. Вовчанськ. Під час евакуації тварин внаслідок ворожого обстрілу КАБ дістав поранення чоловік-волонтер із Швейцарії.
▪️ 14:03 Ізюмський районн, с. Богуславка. Навчальний заклад. Внаслідок обстрілу горів окремо розташований учбовий корпус.
▪️ 14:00 на околиці с. Рогань, Роганська ТГ ракетний обстріл по відкритій території за межами села.
▪️ 13:50 Куп'янський район, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіло авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь. Загинула одна людина та одна особа постраждала.
▪️ 13:30 Чугуївський район, с. Юрченково. Руйнацій внаслідок обстрілу КАБ зазнали два магазини, один з них зруйнований повністю. Постраждав чоловік.
На Харківському напрямку протягом доби відбулися два бойові зіткнення. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Стариця була зупинена рішучими діями українських захисників.
На Купʼянському напрямку противник девʼять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Відбито шість штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Мʼясожарівка та Дружелюбівка.
Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.
На даний час продовжуються бої поблизу Дружелюбівки, Андріївки та Іванівки.
Джерело: https://t.me/synegubov/9847