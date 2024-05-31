Харківщина, 31 травня

▪️ м. Харків

▪️ 23:50 ракетний обстріл пʼятиповерхового будинку. Загинули 3 людини. Постраждали 25 людей, них 2 дитини — хлопчик та дівчинка по 12 років. Попередньо під завалами знаходяться ще 4 людей. Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників та «екстренки».

Також зафіксоване влучання в 3-х поверхову адміністративну будівлю та по відкритій місцевості.

Внаслідок обстрілу двоповерхової будівлі виробництва загинула одна людина.

▪️ О 15:30 у Шевченківському районі під час ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено 3 автомобілі. Спрацювало ППО.

▪️ 16:12 Харківський район, с. Руська Лозова. Влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу постраждали два чоловіки.

▪️ 16:00 м. Вовчанськ. Під час евакуації тварин внаслідок ворожого обстрілу КАБ дістав поранення чоловік-волонтер із Швейцарії.

▪️ 14:03 Ізюмський районн, с. Богуславка. Навчальний заклад. Внаслідок обстрілу горів окремо розташований учбовий корпус.

▪️ 14:00 на околиці с. Рогань, Роганська ТГ ракетний обстріл по відкритій території за межами села.

▪️ 13:50 Куп'янський район, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіло авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь. Загинула одна людина та одна особа постраждала.

▪️ 13:30 Чугуївський район, с. Юрченково. Руйнацій внаслідок обстрілу КАБ зазнали два магазини, один з них зруйнований повністю. Постраждав чоловік.

На Харківському напрямку протягом доби відбулися два бойові зіткнення. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Стариця була зупинена рішучими діями українських захисників.

На Купʼянському напрямку противник девʼять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Відбито шість штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Мʼясожарівка та Дружелюбівка.

Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На даний час продовжуються бої поблизу Дружелюбівки, Андріївки та Іванівки.

Джерело: https://t.me/synegubov/9847

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