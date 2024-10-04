Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:34
Просмотров: 92

Харківщина, 4 жовтня

Харківщина, 4 жовтня

▪️ 18:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Токарівка. Скидання двох гранат з ворожого дрону на мотоблок. Постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік.

▪️ 16:35 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу зруйновано два будинки, пошкоджено скління вікон та покрівлі 10 приватних будинків. Постраждали дві жінки 75 та 73 років.

▪️ 16:00 Богодухівський район, Золочівської ТГ, с. Перовське. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі. Отримали поранення 44-річний чоловік, 66-річна жінка та 50-річна жінка.

▪️ 15:30 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ, 5-ти поверховий будинок. Внаслідок обстрілу пошкоджені квартири.

▪️ 15:30 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Охримівка. Внаслідок обстрілу постраждав 31-річний чоловік.

▪️ 12:45 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Ківшарівка. Горів гараж та автомобіль.

▪️ 12:05 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 800 кв.м.

▪️ 09:45 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Пошкоджено дах комунального закладу.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.

Джерело: https://t.me/synegubov/11452

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Фейк: «у Вовчанську росіяни вперше застосували вакуумну бомбу ОДАБ-9000»
Сегодня 09:52    34
СБУ заочно повідомила про підозру головному конструктору російських дронів ZALA та Ланцет
Сегодня 09:40    48
У Дніпрі викрито подружжя, яке за гроші погодилося збирати інформацію для фсб рф, - прокуратура
Сегодня 08:33    96
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:18    88
Оперативна інформація станом на 08.00 04.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:15    83
путін не шкодує грошей на «русский мир» і кишенькових іноземних «журналістів»
Сегодня 08:04    92
СБУ затримала дезертира, який на замовлення російської розвідки коригував удари по Вінниччині і Сумщині
Сегодня 07:55    101
Вкрадені реліквії, тіньовий флот, усі фігуранти санкцій – нові розділи про злочини росії на порталі “War & Sanctions”
Сегодня 07:46    83
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно
Сегодня 07:34    93
Швейцарія виділить Україні 1,6 млрд євро протягом 4-х років
Сегодня 07:20    84
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 