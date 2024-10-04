Харківщина, 4 жовтня

▪️ 18:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Токарівка. Скидання двох гранат з ворожого дрону на мотоблок. Постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік.

▪️ 16:35 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу зруйновано два будинки, пошкоджено скління вікон та покрівлі 10 приватних будинків. Постраждали дві жінки 75 та 73 років.

▪️ 16:00 Богодухівський район, Золочівської ТГ, с. Перовське. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі. Отримали поранення 44-річний чоловік, 66-річна жінка та 50-річна жінка.

▪️ 15:30 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ, 5-ти поверховий будинок. Внаслідок обстрілу пошкоджені квартири.

▪️ 15:30 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Охримівка. Внаслідок обстрілу постраждав 31-річний чоловік.

▪️ 12:45 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Ківшарівка. Горів гараж та автомобіль.

▪️ 12:05 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 800 кв.м.

▪️ 09:45 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Пошкоджено дах комунального закладу.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.

Джерело: https://t.me/synegubov/11452

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