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Харківщина, 4 серпня

Харківщина, 4 серпня

Протягом минулої доби ворог масовано з артилерії, мінометів, танків, використовуючи КАБ та ракетне озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

▪️У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

У с. Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу з танка сталася пожежа у приватному домоволодінні.

По с. Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди.

У с. Петропавлівка Куп'янського району через обстріли сталася масштабна пожежа у будинку, пошкоджено гараж та 2 господарчі споруди.

▪️ Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

- В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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