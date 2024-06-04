Харківщина, 4 травня

▪️ 4 травня близько 7:00 ворог обстріляв м.Куп'янськ. Попередньо постраждав 1 чоловік. Інформація оновлюється.

▪️ 20:15 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждала жінка.

▪️ 18:42 м. Харків, пр-т Любові Малої, 30, Державний навчальний заклад. Частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу. Постраждала жінка.

▪️ 17:00 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Обстріл КАБ. Пошкоджено будівлю елеватора.

▪️ 17:00 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіли два гаражі та три вантажні автомобілі, дах котельні магазину.

▪️ 15:20 Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу КАБ горіло 9 будинків на колесах, 15 металевих будинків, 4 яхти, 1 катер.

▪️ 12:00 м. Куп'янськ. Влучання на територію цивільного підприємства.

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. Пʼять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил

оборони.

Всього евакуювали 11 тисяч 629 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

На відео м. Куп‘янськ, наслідки ранкового обстрілу.

Джерело: https://t.me/synegubov/9895

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