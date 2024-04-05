Харківщина, 5 квітня

● 4 квітня 22:00 ворожий обстріл м. Харків біля цивільної станції техобслуговування. Влучання в землю. Пошкоджені 4 автомобілі та скління вікон 5-поверхової будівлі. Без постраждалих.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнав н.п. Огірцеве.

● 5 квітня 04:19 у м. Борова Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.

● 22:01 у с. Кучерівка Куп'янський району внаслідок проведення бойових дій горів житловий будинок та господарча споруда. Без постраждалих.

● 17:06 у с. Глибоке Харківського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено двоповерховий будинок та навчальний заклад. Постраждалих немає.

● 16:05 с. Колісниківка Куп'янського району влучання по території. Без постраждалих.

● 14:52 с. Кіндрашівка Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки горіли господарчі споруди, будинок та два автомобілі. Без постраждалих.

● 12:45 внаслідок ворожого обстрілу (https://t.me/synegubov/8915) земельної ділянки між с. Березівка та с. Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранені 55 та 21-річні чоловіки — госпіталізовані. Пошкоджені 3 сільгоспмашини.

● 4 квітня 10:00 с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 209,2 га території, знищили 451 вибухонебезпечний предмет.

Джерело: https://t.me/synegubov/8922

Новости портала «Весь Харьков»