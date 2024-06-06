Харківщина, 6 червня

20:00 м. Ізюм. Чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету.

▪️ 15:52 Чугуївський район, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу КАБ горів дах будинку. Постраждали 2 жінки.

▪️ 15:05 Харківський район, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки.

▪️13:56 — 17:47 м. Куп’янськ. Внаслідок серії обстрілів із РСЗВ пошкоджені приватні будинки. Травмовано жінку.

▪️ 13:10 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

▪️ 11:37 Ізюмський район, смт Борова. Постраждалих немає. Пошкоджено 5 приватних будинків.

На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки.

Джерело: https://t.me/synegubov/9910

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