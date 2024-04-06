Харківщина, 6 квітня

● 6 квітня 00:20 — 00:43 м. Харків, Шевченківський район. Внаслідок серії обстрілів С-300 було пошкоджено 9 житлових будинків, адміністративна будівля, дитсадок, кафе, автомийка СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автівки. Повторний обстріл о 01:02. Загалом поранено 11 людей. 6 людей загинули.

● 15:32 у м. Харків внаслідок обстрілу КАБ горіли конструктивні елементи будівлі на окремих осередках території. Пошкоджені фасади будівель. Без постраждалих.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кругле, Берестове, Куп’янськ.

● 19:14 повторний обстріл с. Момотове Харківського району. Влучання С-300 у недіючу ферму. Без постраждалих.

● 17:30 у м. Вовчанськ внаслідок артобстрілу пошкоджено будівля магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

● 17:10 ворог обстріляв із РСЗВ с. Момотове та Олександрівка Харківського району. Перший удар був стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий — по відкритій території. Без постраждалих.

● 15:15 у с. Руська Лозова внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБами пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

● 14:25 у м. Куп’янськ влучання FPV-дроном по території. Пошкоджена автівка. Без постраждалих.

● 11:40 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

● 5 квітня 10:54 у с. Піски-Радьківськи Ізюмського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ сталось загоряння на території недіючого сільгосппідприємства. Постраждалих не має.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 121,71 га території, знищили 395 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/8939

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