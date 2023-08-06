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Харківщина, 6 серпня

Харківщина, 6 серпня

Вчора ввечері, близько 20:20, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у с. Кругляківка Куп'янського району, сталася масштабна пожежа. За попереніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з‘ясовуються.

▪️Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

▪️ Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років.

У с. Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки. В результаті ворожого обстрілу с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.

- В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

На Куп'янському напрямку наші військові надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести штурмові дії в районах Вільшаної та Синьківки, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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