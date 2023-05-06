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Харківщина. 6 травня

Харківщина. 6 травня

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.

▪️Вчора біля 17:25 ворог завдав ракетного удару по с. Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає.

За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено 7 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та дають відсіч російським окупантам, знищуючи живу силу і техніку ворога. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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