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Харківщина, 7 листопада

Харківщина, 7 листопада

16:35 військами рф завдано авіаудару попередньо влучання трьох КАБ на відкритій місцевості (поле) неподалік села Уди Золочівської громади та один КАБ неподалік села Костянтинівка.

Поблизу Стариці та Вовчанська Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції українських підрозділів.

Вісім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 86 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/11942

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