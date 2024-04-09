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Харківщина, 9 квітня

Харківщина, 9 квітня

● За добу обстрілів м. Харкова не зафіксовано.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань та Вовчанськ та ін. Авіаударів зазнали н.п. Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук.

● 23:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих.

● 16:20 с. Кучерівка Куп'янського району. Під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль. Без постраждалих.

● 14:56 під час обстрілу КАБ смт Слобожанське Харківського району пошкоджено недіюче складське приміщення. Без постраждалих.

● 14:00 під час артобстрілу м. Вовчанськ пошкоджений приватний будинок. Постраждав 64-річний чоловік, без госпіталізації.

● 12:05 с. Рубіжне Чугуївського району відбувся ворожий артобстріл. Інформація щодо постраждалих та пошкодження не надходила.

● 12:00 с. Борова Чугуївського району ракетний обстріл Х-35 по відкритій території. Без постраждалих.

▪️11:30 м. Чугуїв під час ракетного обстрілу Х-59 пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.

8 квітня 11:30 у с. Борщова Харківського району на території садового товариства під час проведення земельних робіт 67-річний чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій. Госпіталізований з важкими травмами.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 142,23 га території, знищили 695 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/8995

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