Харківщина. 9 травня

Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. «Прильоти» 6 ракет С-300 зафіксовані у районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці.

У с. Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.

▪️Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У с. Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали 2 приватні будинки.

▪️На щастя, за добу обійшлося без постраждалих.

- Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно тримають свої позиції, завдаючи ворогу постійних втрат. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!

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