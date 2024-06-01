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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 червня 2024 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 червня 2024 року

● Протягом доби з 31 травня по 01 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 51 оперативний виїзд, з яких:

✅32 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅9 – на допомогу населенню;

✅6 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж в Ізюмському (6), Харківському (2) районах області. Усі вони ліквідовані силами ДСНС.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11436 особи, з них 878 дітей та 260 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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