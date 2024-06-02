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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 червня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 червня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 01 по 02 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 53 оперативні виїзди, з яких:

✅ 44 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 3 – на допомогу населенню;

✅ 2 – на чергування;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж в Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони трапились у природних екосистемах. Зокрема 2 з них – у лісових масивах.

● Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 3900 га. Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалось локалізувати 4 з цих пожеж на загальній площі понад 2250 га. Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 21 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 97 рятувальників ДСНС, 2 піротехнічних та 1 медичний розрахунок. Також 10 одиниць техніки лісгоспів та 34 лісівники.

● Завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому 30 травня ворожим ракетним ударом п’ятиповерховому будинку в Новобаварському районі Харкова. Там загинуло 7 осіб, фрагмент 8 особи передано працівникам Нацполіції. 26 людей постраждало.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 43 одиниці вибухонебезпечних предметів

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11493 особи, з них 879 дітей та 262 маломобільні особи.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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