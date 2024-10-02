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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 жовтня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 01 по 02 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 142 оперативних виїздів, з яких:

✅128 – на ліквідацію пожеж, 17 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅1 – виїзд на перевірку після обстрілу;

✅4 – для надання допомоги населенню;

✅9 – інші виїздів.

● За добу на Харківщині зафіксовано 17 пожеж від ворожих обстрілів в Чугуївському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області. 14 разів виїжджали підрозділи ДСНС та 3 ДПК-Комунальник. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та суха трава.

● Загалом зафіксовано 94 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 103 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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