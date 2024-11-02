Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 листопада 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 01 по 02 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

✅ 17 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 1 – на обстеження території після обстрілу;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 8 – на допомогу населенню.

● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі спричинену ворожим обстрілом в Харківському районі області та в місті Харкові.

● Близько 16:00 ворог завдав ракетних ударів по Основ’янському району міста Харкова. Одне з влучань – у двоповерховий житловий будинок, який повністю було зруйновано. Також пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі та авто.

Рятувальники ліквідували 2 осередки займання на площі 20 кв. м. В результаті ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждало. Загалом до ліквідації наслідків ворожого влучання були задіяні рятувальники Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, а також комунальні служби та кінологічні розрахунки волонтерських організацій. На місці події працювали психологи ДСНС. Надано допомогу 15 людям.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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