Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 грудня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 03 по 04 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:

✅ 2 – на ліквідацію пожеж;

✅ 8 – на допомогу населенню;

✅ 4 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/10769

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