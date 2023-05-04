Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 травня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 03 по 04 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:
✅ 9 – на ліквідацію пожеж;
✅ 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
✅ 9 – для надання допомоги населенню;
✅ 4 – інший виїзд.
● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
● Двічі рятувальники Харківського району виїжджали на з’ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Під обстріли потрапило с. Липці. Перевірками зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарчої споруди.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 298 одиниць вибухонебезпечних предметів.
● Близько 15:00 стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на залишеному окупантами вибуховому пристрої. Рухаючись по ґрунтовій дорозі у полі за межами с. Погонівка Барвінківської громади, трактор потрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 58-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV