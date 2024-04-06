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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 квітня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 квітня 2024 року від ДСНС

Протягом доби з 05 по 06 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 69 оперативних виїздів, з яких:

● 47 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких спричинені ворожими обстрілами;

● 3 – для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт ;

● 6 – на перевірку після обстрілу;

● 8 – на допомогу населенню;

● 5 – інші виїзди.

8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області, а також у Шевченківському та Київському районах міста.

Вночі внаслідок ворожого удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова сталися пошкодження багатоповерхівок, адміністративних, торговельних та навчальних закладів, АЗС, автомийки, гаражів та приватних легкових автомобілів, а також пожежно-рятувальної частини. Сталося декілька осередків займання. Силами підрозділів ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Є постраждалі та загиблі.

В Ізюмському та Київському районах горіли житловий будинок та конструктивні елементи будівлі. Площа пожеж склала 100 кв.м та 50 кв.м.

Мешканцям с. Морозівка Ізюмського району рятувальники доставили 2,5 т. питної води.

Вогнеборці ліквідували 28 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 17 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 138 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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