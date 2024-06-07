Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 червня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 06 по 07 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 25 оперативних виїздів з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 8 – на допомогу населенню;

✅ 6 – інші виїзди.

● На Харківщині триває гасіння 1-ї масштабної лісової пожежі, площа якої сягає близько 3450 га. Залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 рятувальник ДСНС, а також 6 одиниць техніки і 11 працівників лісового господарства.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● У м. Ізюм, перебуваючи на міському центральному цвинтарі, 33-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну. Ймовірно це була ПФМ-1 «Пелюстка». В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11862 особи, з них 913 дітей та 265 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»