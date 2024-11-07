Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 листопада 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 06 по 07 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснинили 19 оперативних виїздів, з яких:

✅8 – на ліквідацію пожеж;

✅5 – на допомогу населенню;

✅6 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж спричинених ворожими обстрілами.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Так, протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 11 людей. Це мешканці селища Куп'янськ-Вузловий та міста Куп'янськ.

❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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