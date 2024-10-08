Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 07 по 08 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 79 оперативних виїздів, з яких:

65 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

7 – для надання допомоги населенню;

7 – інші виїзди.

Надвечір росіяни вдарили по прифронтовому селу Миронівка Золочівської громади Богодухівського району. На його околиці зайнялась суха трава на площі 2 га. На щастя без постраждалих. З вогнем боролось 1 відділення рятувальників ДСНС на автоцистерні.

● О 16:32 ліквідована потужна лісова пожежа на території Борівського лісництва поблизу села Піски Радківські Борівської громади, яку спричинили окупанти своїми обстрілами ще 2 жовтня. Вогонь поширився з боку Донецької області. Вогнем знищено більше ніж тисячу самовільно зведених дерев’яних забудов, загинули 4 особи, 2 дістали опіки, 60 осіб було евакуйовано. Від ДСНС у піковий період було залучено 20 одиниць техніки та 90 рятувальників, від лісового господарства — 6 одиниць техніки та 10 працівників.

● Загалом зафіксовано 37 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 20 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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