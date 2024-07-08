Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 липня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 07 по 08 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 50 оперативних виїздів з яких:

✅ 38 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 6 – надання допомоги населенню;

✅ 6 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж в Ізюмському, Куп’янському районах області та м. Харкові.

- На території Курилівської громади біля с. Новоосинове внаслідок обстрілу зайнялась хвойна підстилка у лісовому масиві. Площа пожежі склала 5 га. Силами ДСНС у складі 4 одиниць техніки та 13 чоловік особового складу вогонь вдалось приборкати протягом 6 годин.

- У с. Богуславка Борівської громади ворог підпалив поле пшениці, знищивши врожай на площі 1 га. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли поширенню полум'я на решту поля площею 134 га.

- Двома годинами потому окупанти повторно обстріляли с. Богуславку Борівської громади. Цього разу постраждав приватний сектор. Горіли приватний будинок, прибудова до нього та господарча споруда на площі 250 м кв. За іншою адресою зруйнований гараж та господарча споруда. Щонайменше 15 осель постраждали. Поранено 2 людей.

- Також було обстріляне с. Новоплатонівка Борівської громади. Частково зруйновано будинок культури, горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 160 м кв. Пошкоджень зазанли 4 приватних будинки.

- Опівночі у м. Харкові внаслідок ворожого обстрілу зайнявся дах приватного будинку, поранень дістали 2 людей. На час прибуття рятувальників ДСНС площа пожежі складала 80 м кв. Вогонь був приборканий протягом 2 годин.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 21 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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