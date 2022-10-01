Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 1 жовтня 2022 року від ДСНС
За добу з 30 вересня по 1 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:
- 8 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 пов’язаних з веденням бойових дій;
- 1 – на аварійно-рятувальні роботи;
- 18 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
- 4 – інші виїзди.
● Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились: Куп‘янському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли об‘єкт агропромислового комплексу, п‘ятиповерховий житловий будинок та господарча споруда.
● Одна з пожеж, що спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапились у с. Стрілече Харківського району. На п‘ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку горіло 3 квартири на площі 100 кв. м. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 816 вибухонебезпечних предметів.
● Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 30 т води, у т.ч. 10 т питної. Крім того, рятувальники Ізюмщини допомагали доправляти продукти харчування до мешканців сіл Оскіл та Вербівка.
● Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.
- Протягом доби у м. Балаклія закінчились роботи з деблокування обладнання котельні. Також проводились роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей.
- У м. Ізюм на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець (телевежа) проведено роботи з розбору завалів. Також триває розбір завалів триповерхової будівлі, проведено демонтаж залізобетонних плит перекриття.
Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV