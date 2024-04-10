Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 квітня 2024 року від ДСНС

Протягом доби з 09 по 10 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 71 оперативний виїзд, з яких:

50 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – на допомогу населенню;

2 – на чергування;

1 – на перевірку після обстрілу;

7 – інші виїзди.

Ворог спричинив 2 пожежі у Ізюмському районі області та Харкові. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

За добу рятувальники загасили 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 22 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.

Мешканцям с. Іванівське Красноградського району рятувальники доставили 4 т. питної води.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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