Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 квітня 2024 року від ДСНС
Протягом доби з 09 по 10 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 71 оперативний виїзд, з яких:
50 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
10 – на допомогу населенню;
2 – на чергування;
1 – на перевірку після обстрілу;
7 – інші виїзди.
Ворог спричинив 2 пожежі у Ізюмському районі області та Харкові. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
За добу рятувальники загасили 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 22 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.
Мешканцям с. Іванівське Красноградського району рятувальники доставили 4 т. питної води.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV