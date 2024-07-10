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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 липня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 липня 2024 року від ДСНС

• Протягом доби з 09 по 10 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

• За цей період здійснено 40 оперативних виїздів з яких:

✅ 32 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 6 – надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

• Протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі в Куп’янському районі області.

- Зранку зайнялась пожежа у лісовому масиві поблизу селища Ківшарівка Куп'янського району. Там горіла хвойна підстилка на площі 300 м кв. Приблизно за годину рятувальники ДСНС у складі 2-х оперативних відділень ліквідували вогонь, не давши йому дістатися верхівок дерев.

- Вдень російські війська завдали масованого авіаудару по прифронтовому населеному пункту у передмісті Куп'янська — селищу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок влучання бомб сталися руйнації та пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарчих споруд, легкового транспорту. За різними адресами сталося декілька осередків займання. Горіли: будинок барачного типу, 2 господарчі споруди та 3 автівки на загальній площі близько 400 м.кв. Загалом на пожежах працювало 5 одиниці техніки, 20 рятувальників та медичний розрахунок ДСНС. Загинули 2 особи (чоловік та жінка), ще 4 осіб постраждали.

• О 14:06 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на пшеничному полі одного з приватних сільськогосподарських підприємств. Подія сталась на околиці с. Сугарівське Сахновщинської територіальної громади Красноградського району. До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Їм на допомогу також прибули 2 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння техніки агропідприємства. Площа пожежі склала біля 23 га. Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 50 га вдалося врятувати. О 14:35 пожежу локалізували, о 14:50 – ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

• За добу зафіксовано 20 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 14 га.

• Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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