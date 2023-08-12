Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 11 по 12 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

✅ 8 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожими обстрілами;

✅ 6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 2 – на чергування;

✅ 2 – інші виїзди.

● Протягом доби ворог спричинив 1 пожежу своїми обстрілами населених пунктів Харківщини.

✅ О 07:10 внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп’янського району. Цього разу зайнялась господарча споруда на території приватного домоволодіння. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 3-х оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 50 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 07:37 та ліквідували його остаточно о 07:37. Жертв та постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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