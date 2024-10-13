Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 12 по 13 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 90 оперативних виїздів, з яких:

✅77 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅7 – для надання допомоги населенню;

✅6 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі від ворожих обстрілів в Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області.

● Вдень російські загарбники вдарили з авіації по житловому сектору с. Черкаська Лозова Харківського району області. В результаті ворожої атаки сталися пожежі за різними адресами. На відкритій території горіла трава на загальній площі близько 2 Га та дрова. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 19 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. За попередніми даними в результаті обстрілу 2 людини постраждало.

● Загалом зафіксовано 63 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 53 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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