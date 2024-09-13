Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 вересня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 12 по 13 вересня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 88 оперативних виїздів, з яких:

✅65 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅1 – чергування;

✅2 – виїзди на перевірку після обстрілу;

✅3 – для надання допомоги населенню;

✅17 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 8 пожеж від ворожих обстрілів у Ізюмському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

● Близько 04:30 ворог завдав підступного удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Потужним вибухом було повністю знищено центральну частину будинку, сталось займання його конструктивних елементів на площі 10 м кв. Під завалами опинилась 86-річна жінка. Завдяки оперативним діям надзвичайників під час проведення аварійно-рятувальних робіт жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій, вдалось врятувати. Наразі вона перебуває в лікувальному закладі.

До робіт з пожежогасіння та розбору завалів залучено 13 рятувальників, 2 медика та 5 одиниць техніки.

● Опівдні селище Борова, що на Ізюмщині, піддалось другому за день ворожому обстрілу, внаслідок якого попередньо 4 людини загинули, 13 отримали поранення. Серед поранених 3 рятувальників ДСНС. Вони саме прибули на місце однієї з пожеж, як потрапили під повторний обстріл. Наразі постраждалих госпіталізовано до лікувального закладу. Їм надається вся необхідна допомога. Загалом пожежі трапились на чотирьох різних локаціях. Горіли торговельний заклад, 2 приватних будинки та трава на відкритій місцевості.

● Вдень російські терористи завдали удару по приватному сектору Київського району міста Харкова. В результаті обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки. Є постраждалі люди. В одній з приватних осель 2 жінки та 11-річна дитина опинились заблокованими внаслідок пошкодження вхідних дверей. Надзвичайники допомогли людям вийти назовні.

На місці події працювали рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС.

● Загалом зафіксовано 40 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 33 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 133 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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