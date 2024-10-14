Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 жовтня 2024 року від ДСНС
● Протягом доби з 13 по 14 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 48 оперативних виїздів, з яких:
✅ 43 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений ворожими обстрілами;
✅ 4 – для надання допомоги населенню;
✅ 1 – інший виїзд.
● Близько 15:00 внаслідок обстрілу з боку окупантів зайнялась трава та листяна підстилка у лісопосадці в м. Куп'янськ на площі 1 га. На щастя без постраждалих. Вогонь ліквідовано силами добровільної пожежної команди «Комунальник» із селища Ківшарівка.
● Загалом зафіксовано 28 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 9,7 га.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 1 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV