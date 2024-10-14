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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 жовтня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 13 по 14 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 48 оперативних виїздів, з яких:

✅ 43 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений ворожими обстрілами;

✅ 4 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – інший виїзд.

● Близько 15:00 внаслідок обстрілу з боку окупантів зайнялась трава та листяна підстилка у лісопосадці в м. Куп'янськ на площі 1 га. На щастя без постраждалих. Вогонь ліквідовано силами добровільної пожежної команди «Комунальник» із селища Ківшарівка.

● Загалом зафіксовано 28 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 9,7 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 1 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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