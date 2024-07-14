Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 липня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 13 по 14 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 54 оперативних виїздів, з яких:

✅ 45 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 9 – надання допомоги населенню.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 6 пожеж в Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.

- Найбільше ворог бив по населених пунктах Куп’янщини. Там зафіксовано 4 з 6 пожеж. Близько середини дня були обстріляні м. Куп’янськ, с. Пристін Куп'янської громади та селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок ударів виникли пожежі у приватних будинках, в природній екосистемі та будівлі, яка не тимчасово не використовувалась. В їх ліквідації брали участь бійці ДСНС з м. Куп’янська та селища Дворічна, а також вогнеборці-добровольці ДПК «Комунальник» із селища Ківшарівка. На щастя без постраждалих. Увечері м. Куп’янськ було обстріляне вдруге. Цього разу також зайнялись приватні оселі. Загальна площа горіння склала 500 кв.м.

- В Ізюмському районі окупанти продовжують випалювати лісові масиви. Вдень вони обстріляли ліс Сеньківського лісництва поблизу села Богуславка Борівської громади. Зайнялась хвойна підстилка на площі 2,5 га. З вогнем боролись рятувальники 60-ї частини ДСНС та працівники лісгоспу.

А ще зранку рятувальникам вдалось загасити подібну пожежу у Борівському лісництві, яка вирувала півтори доби.

- Найбільш болючий удар російських окупантів прийшовся по селищу Буди Харківського району. У другій половині дня ворожі ракети двічі поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Другий — коли екстрені служби прибули на місце події. Внаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій. Серед поранених — троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

● За добу зафіксовано 28 випадів пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 22 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям села Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 2,5 т питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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