Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 13 по 14 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

✅ 19 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 1 – чергуванні;

✅ 5 – на допомогу населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі: внаслідок обстрілів у с. Новоселівка Ізюмського району горіла лісова підстилка на площі 5,5 га, у с. Бугаївка Чугуївського району горіла трава на площі 1 га. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Вдень, ворог завдав ракетного удару по території цивільного підприємства, що у сел. Коротич Харківського району області. Влучання було у виробничо-складську будівлю, внаслідок чого сталася її часткова руйнація та пожежа на площі 100 кв.м. Крім того, на відкритій території горіла трава на площі 300 кв.м. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 2 одиниці техніки та 14 рятувальників. За попередніми даними один чоловік загинув, ще 4 постраждало.

● Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад проводили оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів, після чого супроводжували мешканців до проміжних евакопунктів. Там, на місцях постійно працювали психологи ДСНС та надавали підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.

● Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 7023 жителів, з них 565 дітей та 166 маломобільних осіб.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/7156

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