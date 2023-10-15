Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 14 по 15 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:

✅ 4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – на перевірку після обстрілів;

✅ 7 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині зафіксовано 2 пожежі від ворожих обстрілів.

- О 07:14 у с. Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 150 м.кв. Пожежа була ліквідована о 09:37. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

- Вночі о 02:33 у с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 20 м.кв. На місці події з під завалів було вилучено тіла чоловіка та жінки. Пожежа ліквідована о 05:30. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

● Один раз рятувальники проводили обстеження місць ворожих обстрілів, де пожеж не відбулось.

- О 06:25 бійці 44-ї ДПРЧ виїхали на обстеження частково зруйнованої росіянами 5-ти поверхового житлового будинку у с. Куп’янськ-Вузловий. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошуково-рятувальну операцію. На щастя загиблих чи травмованих людей виявлено не було.

● О 22:02 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу в Харківському академічному театрі музичної комедії, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська 32. До місця події було направлено 7 відділень на автоцистернах та 1 автодрабина. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горять підсобні приміщення та гримерна на 3-му поверсі будівлі на площі 40 м.кв. Пожежа була локалізована о 22:35 та ліквідована о 23:47. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 11 одиниць техніки та 54 чоловіка особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 151 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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