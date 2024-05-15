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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 травня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 14 по 15 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 58 оперативних виїзди, з яких:

✅ 35 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – проведення аварійно- рятувальних робіт;

✅ 8 – виїзди на перевірку після обстрілів;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 7 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та м. Харкові.

Найбільша з них за площею зафіксована у лісовому масиві в с. Борова Ізюмського району. Там горіла лісова підстилка на площі 8 га. Також пожежі в екосистемах гасили в с. Козача Лопань та біля харківської кільцевої дороги у Харківському районі, а також у Слобідському районі міста Харкова. В Шевченківському районі Харкова горіли: дачний будинок, 15 приватних гаражів та 4 автомобілі.

Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Вдень ворог завдав масованих ударів по житловим кварталам Харкова КАБами. Одна з бомб влучила у житлову 20-поверхівку, сталися руйнації її конструкцій. Постраждало 18 людей.

● Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 7500 жителів, зокрема понад 760 дітей.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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