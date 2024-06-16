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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 червня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 червня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 15 по 16 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 19 оперативних виїздів з яких:

✅ 1 – на ліквідацію пожеж;

✅ 3 – на ліквідацію наслідків ДТП;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 8 – інші виїзди.

● Протягом доби пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

● Близько 14:00 внаслідок обвалу стіни триповерхової будівлі, що не експлуатувалась, загинув 35-річний чоловік, ще 1 чоловік постраждав. Подія трапилась під час планових демонтажних робіт у Холодногірському районі Харкова.

● Під час гасіння побутової пожежі, яка трапилась о 03:50 16 червня у житловій п’ятиповерхівці на вул. Гвардійців Широнинців у Харкові, вогнеборці евакуювали 2 людей. Горіла квартира на 5-му поверсі. Евакуйовані — мешканці квартири навпроти. Їхньому життю загрожувало сильне задимлення. Площа пожежі склала 50 кв.м. Її ліквідовано о 05:18. Причина виникнення встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11856 осіб, з них 923 дітей та 278 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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