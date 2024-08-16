Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 серпня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 15 по 16 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 49 оперативних виїздів, з яких:

✅42 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅5 – для надання допомоги населенню;

✅2 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

● Вдень російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по приватному сектору селища Золочів Богодухівського району Харківщини. В одній з осель сталася пожежа площею 100 м кв. З вогнем боролись 3 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, посилені медичним розрахунком. Його вдалось ліквідувати протягом 3 годин. За попередніми даними внаслідок бомбардування постраждали 6 осіб, у тому числі 12-річний хлопець, пошкоджені приватні будинки, автомобілі, газові та енергетичні комунікації, адміністративні будівлі, заклад дошкільної освіти, будинок культури, магазини.

● Близько 15:30 росіяни скинули керовані авіабомби на селище Приколотне в Куп’янському районі Харківщини. Одна бомба влучила в будівлю цивільного підприємства, викликавши пожежу на 300 м². Друга бомба спричинила пожежу на 900 м² у складській будівлі. Ліквідували наслідки 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Внаслідок атаки загинули 2 цивільних, 6 осіб отримали поранення. Пошкоджена також будівля навчального закладу.

● За добу трапилось 24 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 7 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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