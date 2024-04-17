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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 квітня 2024 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 квітня 2024 року

Протягом доби з 16 по 17 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 26 оперативних виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – на перевірку територій після обстрілів;

7 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

За добу ворог спричинив 2 пожежі в Богодухівському і Харківському районах області.

Всередині дня ворожа авіація скинула авіабомби на селище Золочів. Одна з них вибухнула біля адміністративної будівлі, спричинивши пожежу бувшої у вжитку картонної тари на площі 5 кв.м. Двоє цивільних людей отримали травми.

Вже 17 квітня близько 00:30 окупанти обстріляли прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. На одному з приватних подвір’їв зайнявся автомобільний причіп та господарчі речі. Постраждалих немає.

Двічі рятувальники проводили перевірку територій населених пунктів, обстріляних ворогом.

У селищі Золочів виявлені пошкодження 2-х приватних домоволодінь та лінії електромереж. А в селищі Борова – 5-ти адміністративних будівель та 3-х приватних будинків. Постраждалих в обох випадках не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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