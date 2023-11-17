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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 листопада 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 листопада 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 16 по 17 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 23 оперативних виїздів, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж,

✅ 5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

✅ 7 – інші виїзди.

● О 03:40 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталась внаслідок влучання ворожого боєприпасу на приватне подвір’я. Подія трапилась у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп’янської громади. Горіла господарча споруда на площі 40 кв.м. Вогнеборці ліквідували вогонь о 06:40. Постраждалих немає.

● Протягом доби у Харкові трапилось 3 побутові пожежі, на яких постраждали люди.

- О 08:43 загорілись домашні речі на балконі квартири на 4-му поверсі житлової 9-типоверхівки за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 244. Власник квартири отруївся чадним газом, проте від госпіталізації відмовився. Вогонь ліквідували бійці 1-ї частини ДСНС о 09:41.

- Об 11:52 рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася на пр. Петра Григоренка, 45. На момент прибуття вогнеборців у квартирі на 5-му поверсі горіли домашні речі на площі 10 кв.м. У щільно задимленій квартирі рятувальники відшукали 84-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої. А ще у квартирі знаходились домашні тваринки (2 котика і собачка), котрих також врятували рятувальники. О 12:14 пожежу вдалось локалізувати та о 13:03 повністю ліквідувати. Ймовірна причина виникнення пожежі — коротке замкнення електромережі.

- О 17:24 на вул. Косарєва, 7А виникло загоряння у квартирі на 7-му поверсі дев’ятиповерхівки. Там тлів диван на площі пів квадратного метра. Рятувальники 8-ї частини встигли врятувати 68-річного чоловіка, який також встиг отримати отруєння чадним газом. Наразі він госпіталізований до лікувального закладу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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