Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 вересня 2024 року від ДСНС
● Протягом доби з 16 по 17 вересня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 174 оперативних виїзди, з яких:
161 – на ліквідацію пожеж, 10 з яких спричинені ворожими обстрілами;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
1 – на чергування;
2 – для надання допомоги населенню;
9 – інші виїзди.
● За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах області. 9 з них трапились в екосистемах, куди влучили російські снаряди. Знищено близько 30 га сухого трав’яного настилу та лісової підстилки. Найбільша за площею пожежа сталась у селі Богуславка Борівської громади, де горіла хвойна підстилка на площі 20 га. З нею боролись 7 одиниць техніки та 35 рятувальників ДСНС.
У м. Богодухів крім того пошкоджень зазнало цивільне підприємство, а у м. Куп'янськ — зруйновано приватний будинок, який горів на площі 150 м кв.
● Загалом зафіксовано 127 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 318 га. Внаслідок однієї з таких пожеж постраждали 2 людей.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV