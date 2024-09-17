Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 вересня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 16 по 17 вересня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 174 оперативних виїзди, з яких:

161 – на ліквідацію пожеж, 10 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на чергування;

2 – для надання допомоги населенню;

9 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах області. 9 з них трапились в екосистемах, куди влучили російські снаряди. Знищено близько 30 га сухого трав’яного настилу та лісової підстилки. Найбільша за площею пожежа сталась у селі Богуславка Борівської громади, де горіла хвойна підстилка на площі 20 га. З нею боролись 7 одиниць техніки та 35 рятувальників ДСНС.

У м. Богодухів крім того пошкоджень зазнало цивільне підприємство, а у м. Куп'янськ — зруйновано приватний будинок, який горів на площі 150 м кв.

● Загалом зафіксовано 127 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 318 га. Внаслідок однієї з таких пожеж постраждали 2 людей.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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