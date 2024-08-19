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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 серпня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 серпня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 18 по 19 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 51 оперативнй виїзд, з яких:

✅ 45 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 2 – для надання допомоги населенню;

✅ 4 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп’янському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

Серед найбільших за площею пожеж лісова, яку ворог спричинив близько 08:00 у Куп'янському лісгоспі поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району. Вогонь охопив 9 га хвойної підстилки. У пожежогасінні брали участь 4 одиниці техніки та 11 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 6 працівників відомчої пожежної охорони лісгоспу. Постійні повторні обстріли неодноразово ставали на заваді успішного гасіння вогню.

В решті випадків ворожі снаряди влучали по відкритому просторі та приватному секторі. Постраждалих не зафіксовано.

● За добу трапилось 37 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 25,5 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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