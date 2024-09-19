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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 вересня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 вересня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 18 по 19 вересня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 113 оперативних виїздів, з яких:

97 – на ліквідацію пожеж, 13 з яких спричинені ворожими обстрілами;

3 – обстеження території після обстрілу;

4 – для надання допомоги населенню;

9 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 13 пожеж від ворожих обстрілів у Ізюмському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському районах області та м. Харків. Горіли об’єкти цивільної інфраструктури, приватні домоволодіння, природні екосистеми.

● Загалом зафіксовано 68 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 598 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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