Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 19 по 20 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

✅ 7 – на ліквідацію пожеж;

✅ 2 – на перевірку території після ворожих обстрілів;

✅ 11 – для надання допомоги населенню;

✅ 9 – інші виїзди.

● Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

● Двічі рятувальники виїжджали на перевірку територій, по яким було завдано ворожих обстрілів. У Новобаварському районі Харкова виявлено влучання в землю, внаслідок якого пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приватний будинок та автомобіль. У м. Дергачі вибуховою хвилею пошкоджено скління 3 багатоквартирних житлових будинків. На щастя в обох випадках без постраждалих.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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