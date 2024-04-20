Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 квітня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 19 по 20 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

✅ 13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;

✅ 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 6 – на допомогу населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● За добу ворог спричинив 1 пожежу в Куп’янському районі області.

О 12:05 19 квітня ворожі війська завдали обстрілів по с. Сенькове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горіла неексплуатуєма будівля на площі 80 кв.м. До ліквідації залучалось 2 одиниці техніки та 10 вогнеборців. Постраждалих немає.

● О 16:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової 9-ти поверхівки на вул. Салтівське Шосе, 240-в у Харкові. До місця виклику прибули 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах та 2 автодрабини додатково. На той час спостерігалось сильне задимлення, яке з квартири поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходи, щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно вийшли 10 мешканців будинку. Також постраждав чоловік, 1950 року народження, з отруєнням чадним газом він був госпіталізований до медичного закладу. В квартирі горіли побутові речі на площі 20 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати о 17:36. Причина виникнення загоряння ймовірно дія джерела вогневого впливу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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