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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 липня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 липня 2022 року

За добу з 20 по 21 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 32 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8, також 3 – на проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 – на допомогу комунальним службам, 6 – на допомогу населенню, 9 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (2), Ізюмському (1) та Чугуївському (4) районах області, а також Київському районі Харкова. Горіли приватні надвірні забудови, поля з пшеницею, трава та сміттєзвалище.

Серед найбільших за площею пожеж у приватному секторі – пожежа у Малинівській громаді Чугуївського району. Вона трапилась о 13:30 внаслідок влучання ворожого снаряду у приватну господарчу споруду, яка горіла на площі 120 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 64-ї Державної пожежно-рятувальної частини з м. Лисичанська. Вони ліквідували вогонь о 13:58.

Піротехніки ДСНС ліквідували 8 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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