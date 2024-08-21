Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 серпня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 20 по 21 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 70 оперативних виїздів, з яких:

✅ 61 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 7 – для надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 7 пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп’янському районах області.

- Приблизно з 07:00 до 11:00 рятувальники загасили 2 лісові пожежі, обстріляні окупантами. Вони трапились у Куп’янському лісництві поблизу сіл Новоплатонівка Борівської громади та Курилівка Курилівської. В обох випадках горіла суха хвойна підстилка на площах 5 га та 500 м кв. відповідно.

- Близько 11:30 росіяни спричинили 2 пожежі в екосистемах. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади горіла суха трава на площі 5 га, а у селі Глущенкове Борівської ТГ — сухостій на площі 2,5 га. В останньому випадку, окрім пожежі в екосистемі, горіли ще й 2 нежитлові будинки на площі 90 м кв.

- Пізніше, близько 14:00, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади ворог спричинив пожежу у приватному будинку площею 100 м кв., господарчій споруді площею 60 м кв. та вантажному автомобілі. А 2 годинами потому у тому ж населеному пункті вразив приватне підприємство, утворивши пожежу площею 400 м кв.

- Ще одна пожежа в екосистемі внаслідок обстрілу зафіксована о 16:30 поблизу села Новий Мир Борівської ТГ, де горіла трава на плащі 500 м кв.

Всі пожежі були ліквідовані силами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

● Зафіксовано 47 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 34 га, 5 з них виникли внаслідок обстрілів.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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