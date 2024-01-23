Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 січня 2024 року від ДСНС

Протягом доби з 22 по 23 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

✅ 12 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожим обстрілами;

✅ 4 – на обстеження територій, обстріляних ворогом;

✅ 10 – на допомогу населенню;

✅ 6 – інші виїзди.

● Близько 16:00 окупаційні війська росії знову обстріляли м. Куп’янськ. Їхні снаряди влучили у житлову забудову на околиці міста. Внаслідок вибухів зайнявся легковий автомобіль, пошкоджені житлові будинки і торговельний заклад. Водій машини загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення. До ліквідації наслідків російського терору були залучені 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

● На Харківщині за останню добу трапилось 4 пожежі, які забрали життя 7-х людей

- О 07:19 22 січня стало відомо про пожежу, яка трапилась у приватній оселі за адресою: м. Харків, проїзд Верещаківський. На ній загинув 57-річний чоловік та 61-річна жінка. А загорання трапилось через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівального приладу. У кімнаті, де тіло загиблого знайшли рятувальники, горіла дерев’яна підлога на площі 6 кв.м. Вогонь локалізували о 07:47 та повністю загасили о 09:14.

- О 07:22 виникла пожежа у с. Краснопавлівка Лозівського району у приватному будинку на вул. Козацькій. Цього разу її причиною стала несправність пічного опалення. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло 75-річного власника. Площа пожежі склала 15 кв.м. Її локалізація відбулась о 08:30, ліквідація – о 10:22.

- О 18:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с. Краснопавлівка, Лозівського району, горить квартира на 1-му поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку. По прибуттю на місце події вогнеборців було встановлено, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб: жінки 1973 року народження та 2-х чоловіків 1978 та 1966 років народження. Вже о 19:09 вогонь вдалось локалізувати та о 19:30 ліквідувати. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

- О 02:55 23 січня виникла четверта пожежа на якій загинула жінка 1975 року народження. Подія трапилась у м. Балаклія, Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи приватного житлового будинку на площі 100 кв.м. Причиною пожежі стала несправність пічного опалення.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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