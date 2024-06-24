Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 червня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 23 по 24 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 24 оперативних виїздів з яких:

✅ 13 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 5 – на допомогу населенню;

✅ 3 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі в Холодногірському районі Харкова, а також в Куп’янському та Харківському районах області.

☑️ Перша з них сталась близько 13:40 у с. Слатине Дергачівської громади. Горіли конструктивні елементи двох зруйнованих гаражів на площі 110 м кв. Пошкоджено два автомобілі та чотири приватних домоволодіння за різними адресами.

☑️ Годиною пізніше у Харкові внаслідок одного з ворожих ударів на території приватного житлового сектору сталися руйнації та пожежа двох господарчих споруд та гаражу на загальній площі 60 м кв. За іншою адресою влучання прийшлось у будівлю навчального закладу. Сталася часткова руйнація будівлі. Постраждали поруч розташовані житлові багатоповерхівки. Пожежі не було. Рятувальники та поліцейські перевірили пошкоджені будівлі на наявність постраждалих.

☑️ Близько 16:30 у м. Куп'янську внаслідок обстрілу горів дах житлового будинку на площі 120 м кв. Постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 1 одиницю вибухонебезпечних предметів.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11956 осіб, з них 925 дітей та 278 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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