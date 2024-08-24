Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 серпня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 23 по 24 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 81 оперативний виїзд, з яких:

✅55 – на ліквідацію пожеж, 9 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅15 – чергування;

✅7 – для надання допомоги населенню;

✅1 – проведення аварійно- рятувальних робіт;

✅3– інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 9 пожеж від ворожих обстрілів в Куп'янському, Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області. Горіли господарчі споруди, трава та чагарники. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

● Загалом зафіксовано 33 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 182 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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